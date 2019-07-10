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«Лёгкий, как пёрышко» — трейлер второго сезона мистического триллера

Потоковый сервис Hulu выпустил трейлер второго сезона мистического триллера «Лёгкий, как пёрышко». Сериал возвращается на экраны 26 июля.

В первом сезоне компания подруг решает сыграть в игру «Лёгкий, как пёрышко, твёрдый, как доска», в шутку придумывая друг другу жуткие варианты гибели. Но совсем скоро девушки начинают погибать точь в точь так, как было предсказано в игре. В продолжении истории Маккена (Лиана Либерато) — одна из выживших подруг — оказалась жертвой насланного игрой проклятья. Девушка ищет способы избавиться от смертельной метки, при условии что никто больше не пострадает.

Создателем, исполнительным продюсером и шоураннером проекта остаётся Р. Ли Флеминг мл. («Холм одного дерева»).

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