«Пацаны» — свежие кадры из антигеройского экшена

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon опубликовал увесистую пачку кадров из сериала «Пацаны». Восьмисерийный фантастический боевик, снятый Сетом Рогерон и Эваном Голдбергом по одноимённому комиксу Гарта Энниса и Дэрика Робертсона, выходит на цифровой платформе 26 июля.

К слову, на одном из снимков засветился Саймон Пегг, играющий отца Хьюи Кэмпбелла, — персонажа, чьим прототипом в комиксе-первоисточнике выступил сам Пегг.

Это история о команде матёрых оперативников, устраняющих обнаглевших от безнаказанности супергероев. В основном актёрском составе значатся Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.