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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Пацаны» — свежие кадры из антигеройского экшена

Потоковый сервис Amazon опубликовал увесистую пачку кадров из сериала «Пацаны». Восьмисерийный фантастический боевик, снятый Сетом Рогерон и Эваном Голдбергом по одноимённому комиксу Гарта Энниса и Дэрика Робертсона, выходит на цифровой платформе 26 июля.

К слову, на одном из снимков засветился Саймон Пегг, играющий отца Хьюи Кэмпбелла, — персонажа, чьим прототипом в комиксе-первоисточнике выступил сам Пегг.

Это история о команде матёрых оперативников, устраняющих обнаглевших от безнаказанности супергероев. В основном актёрском составе значатся Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

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Кадры из сериала «Пацаны»
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