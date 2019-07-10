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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Мэрилин Мэнсон записался в многосерийную экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга

Певец и композитор Мэрилин Мэнсон сообщил, что получил роль в многосерийном фантастическом триллере «Противостояние» по одноимённому роману Стивена Кинга. Ранее Мэнсон уже снимался в сериалах, включая криминальную драму «Сыны анархии» и мистический триллер «Салем». Кого именно ему предстоит сыграть в проекте потокового сервиса CBS All Access, пока не раскрывается.

Вдобавок Мэрилин Мэнсон и Шутер Дженнингс специально для сериала записали кавер-версию композиции The End группы Doors.

Постапокалиптический роман с элементами фантастики и ужасов повествует о том, как страшная пандемия уничтожила почти всё население планеты. Остатки человечества объединились в группы, провозгласили новый общественный строй и вступили в ожесточённое противостояние друг с другом.

Пару недель назад стало известно, что поучаствовать в проекте планируют Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг и Генри Зага.

Создателем и режиссёром 10-серийной постановки является Джош Бун («Новые мутанты»). Со сценарием ему помогает Бен Кавелл («Правосудие», «Родина»). Оба числятся в команде исполнительных продюсеров наряду с Роем Ли («Оно»), Джимми Миллером и Ричардом П. Рубинштейном. Производством заведует CBS TV Studios.

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Противостояние
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