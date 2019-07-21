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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Звёздный путь: Пикар» — трейлер космической экшен-драмы

Потоковый сервис CBS All Access в ходе Comic Con показал интригующий двухминутный трейлер сериала «Звёздный путь: Пикар». Наконец-то с пасторальными видами фамильных виноградников соседствуют экшен-сцены, кадры с капитанского мостика космического корабля и отрывки из сцен, дающие некоторое представление о сюжете.

Вдобавок на информационной панели было объявлено, что к Жан-Люку Пикару (Патрик Стюарт) в его новой миссии присоединятся старые знакомые капитана по «Следующему поколению» в исполнении Брента Спайнера, Марины Сиртис и Джонатана Дель Арко. Также в актёрском составе значится Джери Райан из «Звёздного пути: Вояджера». А чуть раньше все узнали кличку четвероногого друга главного героя — Номер Один.

За проект отвечает шоураннер Майкл Шейбон («Джон Картер»). Снимавшийся в «Следующем поколении» Джонатан Фрейкс присоединился к проекту в качестве режиссёра. В основной актёрский состав сериала входят Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд и Эван Эвагора. Дата выхода у сериала по-прежнему отсутствует.

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Видео Звёздный путь: Пикар
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