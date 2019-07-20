 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Тёмные начала» — второй трейлер эпического фэнтези по романам Филипа Пулмана «Пространство» — первые кадры и постер четвёртого сезона Десятый сезон «Робоцыпа» стартует в октябре «Мандалорец» и «Смотри» — самые дорогие многосерийные новинки этого года Сценарист «Смертельной битвы» обещает рейтинг R и фаталити
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Мир Дикого Запада» — трейлер и постеры третьего сезона c Comic Con

На информационной панели Comic Con, посвящённой сериалу «Мир Дикого Запада», представили первые постеры и свежий трейлер третьего сезона с подзаголовком «Новый мир» (The New World). По словам авторов, свежая телеглава технотриллера вдохновлена классикой фантастики — «Бегущим по лезвию». Съёмочный процесс в самом разгаре, и происходящее в трейлере приходится на первую половину сезона.

Главным героям многосерийной антиутопии — людям и неотличимым от них андроидам — вновь предстоит столкнуться с двумя реальностями — футуристическим настоящим миром и тематической вселенной Второй мировой войны.

В продолжении снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель. Исполнительными продюсерами и создателями числятся Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс. Премьера намечена на следующий год, но точной даты пока нет.

Персонажные постеры:

Постеры сериала «Мир Дикого Запада» Постеры сериала «Мир Дикого Запада» Постеры сериала «Мир Дикого Запада» Постеры сериала «Мир Дикого Запада» Постеры сериала «Мир Дикого Запада»
2 Обсудить
Темы
 
Видео Мир Дикого Запада
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Грег Киннир планируют поучастовать в экранизации «Противостояния» Стивена Кинга
 
Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями
 
«Мир Дикого Запада» — первый кадр из третьего сезона

Тоже интересно

 
Кино «Аннигиляция» — тизер
 
Кино Разработка «Дэдпула 3» пока не остановилась
 
Аниме ЕВА-191: Предсказуемая жопа
 
КиноАниме Популярная манга «Моя геройская академия» будет экранизирована под Голливуд
 
Кино «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — кадры
 
Кино Бессмысленные реплики Кэтлин Кеннеди, Кевина Файги и Грэма Кинга
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Найден еще один намек на PC-версию вестерна Red Dead Redemption 2Sumo Digital объявила о партнерстве с 2K Games для создания неанонсированных проектовОдин день из жизни профессора Академии офицеров - представлен новый трейлер ролевой игры Fire Emblem: Three HousesBlizzard сообщила об уходе из компании еще одного из сооснователейChernobyl Liquidators Simulator - анонсирован симулятор ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru