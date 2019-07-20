«Мир Дикого Запада» — трейлер и постеры третьего сезона c Comic Con

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На информационной панели Comic Con, посвящённой сериалу «Мир Дикого Запада», представили первые постеры и свежий трейлер третьего сезона с подзаголовком «Новый мир» (The New World). По словам авторов, свежая телеглава технотриллера вдохновлена классикой фантастики — «Бегущим по лезвию». Съёмочный процесс в самом разгаре, и происходящее в трейлере приходится на первую половину сезона.

Главным героям многосерийной антиутопии — людям и неотличимым от них андроидам — вновь предстоит столкнуться с двумя реальностями — футуристическим настоящим миром и тематической вселенной Второй мировой войны.

В продолжении снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель. Исполнительными продюсерами и создателями числятся Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс. Премьера намечена на следующий год, но точной даты пока нет.

Персонажные постеры: