«Импульс» — трейлер второго сезона фантастического триллера

Второй сезон «Импульса» от YouTube обзавёлся трейлером, сообщающим, что неприятности у главной героини только начинаются. Дата возвращения у сериала уже есть, но приблизительная — новые эпизоды покажут этой осенью.

Фантастический триллер по роману Стивена Гулда рассказывает о шестнадцатилетней Генри Коулс (Мэдди Хассон), у которой внезапно прорезались способности к телепортации. В 10-серийном продолжении главная героиня с помощью друзей попытается разгадать загадку своей сверхспособности. Однако подростки не единственные, кого интересуют умения Генри, и чем ближе эти люди к истине, тем опаснее становится ситуация.

Помимо Хассон в сериале снимаются Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума и Крейг Арнольд. Сценарий пишут Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвич («Люк Кейдж») и Гэри Спинелли. Даг Лайман («Грань будущего») режиссирует и выступает исполнительным продюсером наравне с Дэвидом Бартисом, Джином Клейном и шоураннером Лорен Лефранк. Производством заведуют Hypnotic и Universal Cable Productions.