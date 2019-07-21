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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Даниэль Брюль официально вернётся к роли злодея в «Соколе и Зимнем солдате»

Марвеловский мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» обзавёлся официальным логотипом и приблизительной датой выхода — премьера шестисерийного супергеройского экшена состоится следующей осенью.

В центре внимания окажутся приключения Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн) после событий «Мстителей: Финала». Важной частью сюжета станет вживание Сокола в роль нового Капитана Америки.

Официально подтверждено, что к своей роли вернётся Даниэль Брюль в образе злодея Гельмута Земо, который получит в сериале свой канонический костюм.

Сценарий пишут Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад (трилогия «Джон Уик»). Кевин Файги продюсирует вместе со Спеллманом. Все шесть серий срежиссирует Кари Скогланд («Викинги»).

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Сокол и Зимний солдат
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