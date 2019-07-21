«Первобытный человек» — отрывок из анимационного сериала Дженнди Тартаковски

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал Adult Swim привёз на Comic Con отрывок из «Первобытного человека» — заказанного им этой весной нового анимационного сериала от Дженнди Тартаковски, создателя культового «Самурая Джека». Как и было обещано, визуальный ряд не чурается жестокости, к тому обязывает суровая действительность, в которой живут главные герои истории.

В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.

Премьера мультсериала состоится этой осенью, но пока без точной даты.