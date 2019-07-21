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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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«Первобытный человек» — отрывок из анимационного сериала Дженнди Тартаковски

Телеканал Adult Swim привёз на Comic Con отрывок из «Первобытного человека» — заказанного им этой весной нового анимационного сериала от Дженнди Тартаковски, создателя культового «Самурая Джека». Как и было обещано, визуальный ряд не чурается жестокости, к тому обязывает суровая действительность, в которой живут главные герои истории.

В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.

Премьера мультсериала состоится этой осенью, но пока без точной даты.

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