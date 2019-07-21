«Человек в высоком замке» — отрывок из четвёртого сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У завершающей части «Человека в высоком замке» наконец-то появилась дата выхода — четвёртый сезон фантастической драмы выйдет на Amazon 15 ноября.

Свободная экранизация одноимённого романа-антиутопии Филипа К. Дика рассказывает об альтернативной реальности, где антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну: восточное побережье США отошло под контроль нацистской Германии, западное досталось Японии. Нейтральные земли между зонами влияния стали убежищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

В сериале снимаются Алекса Давалос, Руфус Сьюэл, Джоэль де ла Фуэнте, Джейсон О’Мара, Чела Хорсдэл, Фрэнсис Тёрнер и другие. Шоураннерами выступают Дэниел Персивал («Ответный удар») и Дэвид Скарпа («Все деньги мира»). Исполнительными продюсерами значатся Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Ричард Хейус и Иза Дик Хакетт.

И для затравки короткий отрывок из первой серии финального сезона: