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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Человек в высоком замке» — отрывок из четвёртого сезона с датой выхода

У завершающей части «Человека в высоком замке» наконец-то появилась дата выхода — четвёртый сезон фантастической драмы выйдет на Amazon 15 ноября.

Свободная экранизация одноимённого романа-антиутопии Филипа К. Дика рассказывает об альтернативной реальности, где антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну: восточное побережье США отошло под контроль нацистской Германии, западное досталось Японии. Нейтральные земли между зонами влияния стали убежищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

В сериале снимаются Алекса Давалос, Руфус Сьюэл, Джоэль де ла Фуэнте, Джейсон О’Мара, Чела Хорсдэл, Фрэнсис Тёрнер и другие. Шоураннерами выступают Дэниел Персивал («Ответный удар») и Дэвид Скарпа («Все деньги мира»). Исполнительными продюсерами значатся Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Ричард Хейус и Иза Дик Хакетт.

И для затравки короткий отрывок из первой серии финального сезона:

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Видео Человек в высоком замке
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