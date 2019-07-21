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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«ВандаВижн» раскроет тайну прозвища Ванды Максимофф

У мини-сериала «ВандаВижн» появился официальный логотип и примерная дата выхода — марвеловский мини-сериал с Элизабет Олсен и Полом Беттани презентуют на Disney+ весной 2021 года.

У шестисерийной марвеловской фантастики по-прежнему нет вменяемого синопсиса, но кое-что о проекте удалось узнать благодаря панели Comic Con. Исполнительница главной роли сообщила, что зрители узнают, как Ванда получила своё прозвище Алая ведьма. Что до Вижна, то Беттани не раскрыл, в какой ипостаси предстанет его персонаж, а это важный вопрос, учитывая его судьбу в «Мстителях». События разворачиваются после произошедшего в «Финале».

А ещё в повествовании появится Моника Рамбо в исполнении Тейоны Паррис — дочь Марии Рамбо, лучшей подруги Кэрол Дэнверс (она же Капитан Марвел).

Сценаристом и шоураннером мини-сериала является Жак Шеффер («Капитан Марвел»).

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ВандаВижн
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