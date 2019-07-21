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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Соколиный глаз официально обзавёлся многосерийным сольником

Апрельские слухи подтвердились — в ходе Comic Con Кевин Файги со всей ответственностью заявил, что в разработке находится мини-сериал «Соколиный глаз», который уже получил собственный логотип и приблизительную дату выхода — осень 2021 года.

Приключенческий боевик о невероятно метком лучнике с Джереми Реннером в главной роли представит ещё одного важного персонажа марвеловской вселенной — Кейт Бишоп. По канону, именно ей Клинт Бартон передаёт свою символическую суперегройскую мантию, но только после того как обучит всем премудростям крайне непростой «профессии» супергероя без суперсил.

Вдохновением для лого мини-сериала послужила линейка комиксов о Соколином глазе за авторством Мэтта Фрэкшна.

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Соколиный глаз
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Соколиный глаз официально обзавёлся многосерийным сольником

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