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Первоисточники: hnentertainment.coscreenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Кевин Файги подтвердил разработку мультсериала «Что если?»

В ходе презентации стримингового сервиса Disney+ официальное подтверждение о разработке среди прочих получил и марвеловский анимационный сериал «Что если?».

Основой для проекта послужит одноимённая популярная серия комиксов, по понятным причинам не входящая в каноническую вселенную. Многосерийная антология повествует о том, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по пути, отличному от установленного. Каждый эпизод будет посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

Глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что в открывающем эпизоде сериала зрители познакомятся с Пегги Картер, занявшей место Стива Роджерса в роли суперсолдата Капитана Америки. Предполагается, что главных героев серии — Картер, Роджерса и Говарда Старка — озвучат сыгравшие персонажей в кино Хейли Этвелл, Крис Эванс и Доминик Купер.

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