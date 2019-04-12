Стала известна дата премьеры сериала «Мандалорец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В ходе презентации Disney+ стала известна пара важных деталей о долгожданном «Мандалорце». Первый художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» выйдет в день старта потокового сервиса — 12 ноября. Правда, не уточняется, выйдет первый сезон целиком, или показывать будут по серии в неделю. Вдобавок свет увидел официальный логотип сериала. Главные же подробности и первые официальные промо-материалы обнародуют на близящемся Star Wars Celebration.

События 10-серийного приключенческого боевика по вселенной «Звёздных войн» разворачиваются после падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Центральный персонаж истории — одинокий стрелок-мандалорец (Педро Паскаль), скитающийся по дальним рубежам галактики, неподвластным Новой Республике.

В проекте также задействованы Ник Нолти, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог.

Сценарий написал Джон Фавро, недавно пообещавший, что сериал сохранит эстетику и атмосферу классической кинотрилогии. Первый сезон срежиссировали Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард. Исполнительными продюсерами помимо Фавро и Филони выступают Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон.