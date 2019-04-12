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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Стартовали съёмки четвёртого сезона «Последнего королевства»

Съёмки 10-серийного четвёртого сезона «Последнего королевства» официально стартовали. Новостью поклонников сериала порадовал официальный твиттер-аккаунт сериала, разместивший соответствующий видеоролик:

Историко-приключенческая драма основана на серии романов «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла, повествующих о становлении английской государственности во времена раннего средневековья. Свидетелем и активным участником событий, определяющих судьбу древней Британии, выступает воин Утред (Александр Дреймон) — в детстве похищенный данами потомок благородного саксонского рода.

После смерти короля Альфреда Утред собирался было отправиться в Беббанбург и отвоевать родовое гнездо у коварного дяди, однако судьба своенравна и даёт понять, что его предназначение — продолжить воплощать в жизнь мечту покойного короля о единой Британии. Эта нехитрая истина и чувства Утреда к леди Этельфлед заставляют главного героя вновь окунуться в мир политических интриг, грозящих разрозненным землям новой войной.

Помимо Дреймона в сериале снимаются Иэн Харт, Тоби Регбо, Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Магнус Бруун, Джеппе Бек Ларсен, Стефани Мартини и Джейми Блэкли.

За сценарий отвечает Марта Хиллер. Исполнительными продюсерами числятся Гарет Ним («Пустая корона»), Найджел Мэрчент и Джессика Поуп («Мушкетёры»). Производством заведует Carnival Films («Аббатство Даунтон»). Премьеру обещают в следующем году.

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Последнее королевство
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