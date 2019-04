Стартовали съёмки четвёртого сезона «Последнего королевства»

Съёмки 10-серийного четвёртого сезона «Последнего королевства» официально стартовали. Новостью поклонников сериала порадовал официальный твиттер-аккаунт сериала, разместивший соответствующий видеоролик:

And we're back! Did you miss us? Filming has started on #season4 of #TheLastKingdom. Stay tuned for updates and sneak peeks #behindthescenes with friends and foes, old and new! pic.twitter.com/nojdUTyrIo