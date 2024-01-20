 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Пышечка, любовь и ошибки!» — анонс комедийной романтики про героиню с амнезией Продюсер «Прибытия» выдал сценарий про батю-инфлюенсера Уилл Смит вернётся в «Я — легенду 2» с помощью чудотворной силы DVD Cцeнapиcт «Poкoвoгo пaтpyля» paбoтaeт нaд peмeйкoм yжacтикa Уэca Kpэйвeнa «Люди пoд лecтницeй» Режиссёр четвёртого сезона «Настоящего детектива» обвинила фанатов в занижении оценок её детищу
• • •
 
СЕРИАЛЫ
427

«Бортпроводница» с Кейли Куоко закрыта на втором сезоне

Источник: HBO Max

Вероятно, вы давным-давно позабыли об этом сериале, априори решив, что он уже не жилец. Оказывается, официально проект оставался на плаву, и вот только сегодня стало совершенно точно известно, что после двух сезонов комедийный триллер «Бортпроводница» закрыт. То есть в целом-то вы правильно поступили.

Поговаривают, главной причиной закрытия стало решение Кейли Куоко не возвращаться к роли. Помимо статуса главной звезды сериала на ней были обязанности исполнительного продюсера проекта, выходившего на стриминговой платформе Max.

Возможно, экранизация одноимённого романа Kpиca Бoxджaлянa о пьющей стюардессе Кэсси Боуден, и без того задумывавшаяся как мини-сериал, лучше всего сработала бы именно в своём изначально запланированном формате.

Теги
Бортпроводница
Комментарии

Ещё на эту тему

6Сериалу «Гарри Поттер» подобрали сценаристов

Тоже интересно

3Кровавый заплыв на постере ужастика «Ночное купание» от подюсера Джеймса Вана 0Super Mario Bros. Wonder — вышлo пepвoe зa дecять лeт нoвoe 2D-пpиключeниe Mapиo 32«Иван Васильевич» с Батрутдиновым и Бузовой действительно меняет всё (трейлер) 18Рэйчел Зеглер открыла «Белоснежке» третий глаз 12«Фpaнцyзы дaжe дpyг дpyгy нe нpaвятcя» — пpивeт oт Pидли Cкoттa фpaнцyзcким кpитикaм «Haпoлeoнa»

Далее на КГ

6
Сериалу «Гарри Поттер» подобрали сценаристов
 6
«Не смотри на меня!» — звезда «Бэтмена против Супермена» советует, как играть Лекса Лютора
 21
«Трон 3» засветил свой логотип в первый день съёмок
 2
Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 117: Истории, возможные лишь в играх
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 509: Стул за полгода
 0
Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 116: Плохие игры, которые мы прошли
 3
«Мадам Паутина» абсолютно свободна от других персонажей из вселенной Человека-паука
 7
Эйса Гонсалес стала любимой актрисой режиссёра Гая Ричи
 3
Молодой Майкл Джексон на первом кадре со съёмок биографической драмы «Майкл»
 2
Хью Джекман и Райан Рейнольдс выдают мощную актёрскую игру на съёмках «Дэдпула 3»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Аватар 4» находится за пределами нашего воображения
 
Брутальный Джек Ричер и его команда на свежих кадрах второго сезона «Ричера»
 
Кино Второй пошёл! Сиквел «Холопа» собрал 2 миллиарда рублей
 
Игры MIG Switch — переходник для запуска Switch-игр с SD-карт поступит в продажу уже к концу января
 
Кино Забастовка актёров помогла создателям «Дэдпула 3» лучше понять, какой фильм они снимают
 
Игры Peмeйк Braid eщё жив, и oн выйдeт в нaчaлe cлeдyющeгo гoдa
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
+Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 116: Плохие игры, которые мы прошли
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 603: Миллиарды «Бременских музыкантов», «Воздушное ограбление», «Общество снега», «Каменщик»
 
0Ноль кадров в секунду – 509: Стул за полгода
 
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 117: Истории, возможные лишь в играх
 
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 116: Плохие игры, которые мы прошли
 
 
13ЕВА
 
 
3Телеовощи – 531: Старый новый Боб
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 602: «Бременские музыканты», «Гардемарины 1787. Война», «Ёлки 10», новогодние сборы, «Солтбёрн»
 
0Ноль кадров в секунду – 508: Спасённый фанатами
 
 
3Телеовощи – 530: Старинная русская традиция
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru