«Бортпроводница» с Кейли Куоко закрыта на втором сезоне

Вероятно, вы давным-давно позабыли об этом сериале, априори решив, что он уже не жилец. Оказывается, официально проект оставался на плаву, и вот только сегодня стало совершенно точно известно, что после двух сезонов комедийный триллер «Бортпроводница» закрыт. То есть в целом-то вы правильно поступили.

Поговаривают, главной причиной закрытия стало решение Кейли Куоко не возвращаться к роли. Помимо статуса главной звезды сериала на ней были обязанности исполнительного продюсера проекта, выходившего на стриминговой платформе Max.

Возможно, экранизация одноимённого романа Kpиca Бoxджaлянa о пьющей стюардессе Кэсси Боуден, и без того задумывавшаяся как мини-сериал, лучше всего сработала бы именно в своём изначально запланированном формате.