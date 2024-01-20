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Сериалу «Гарри Поттер» подобрали сценаристов

Источник: Warner Bros.

Официальный анонс сериала «Гарри Поттер» состоялся в прошлом апреле, и с тех пор в сети всплывали исключительно слухи о будущей многосерийной версии приключений знаменитого ученика Хогвартса и его друзей. И вот наконец-то портал Deadline делится кое-какой эксклюзивной инсайдерской информацией, которой можно верить. Проекту подыскали сценаристов.

В список наиболее обнадёживающих студию претендентов входят четыре человека: Марта Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»), Том Моран («Час дьявола») и Майкл Лесли («Баллада о певчих птицах и змеях»).

Эти люди отобраны пока лишь для того, чтобы обсудить со студийными боссами Warner Bros. и представителями стриминга Max своё видение будущего сериала. То есть пока ещё не утверждены, но уже отобраны в качестве лидирующих претендентов на роли авторов многосерийного «Гарри Поттера».

Предполагается, что автор литературного первоисточника и исполнительный продюсер проекта Джоан Роулинг вовлечена в процесс принятия решений по этому крайне важному вопросу.

Теги
Гарри Поттер
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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