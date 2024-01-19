Шоураннеры «Игры престолов» не против взяться за спин-офф про Джона Сноу

Что за львы эти тигры? Даже всенародная «любовь» после грандиозного финала «Игры престолов» не остановит шоураннеров оригинального сериала от возвращения в Вестерос. Если их об этом, конечно же, попросят.

В недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter на вопрос, попробовали бы они свои силы со спин-оффом о Джоне Сноу Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс обмолвились, что были бы не против вновь погрузиться в мир Джорджа Мартина. Обмолвились, конечно же, со всеми предосторожностями.

Это было бы так здорово! Ничто не принесло бы нам большего счастья, чем возможность снова поработать с нашими ребятами из «Игры престолов». Но вообще-то поработать вместе мы можем и во множестве других проектах — новых и очень интересных для всех, кто в них вовлечён.

После Бениофф и Уайсс пошутили, мол, к тому времени, как HBO разродится официальным анонсом, исполнитель роли Кит Харрингтон постареет настолько, что уже не сможет таскать на плечах свой знаменитый тяжеленный меховой плащ.

Может, в этом они и правы. Кабельный канал действительно не слишком-то торопится одобрять сериал о прелестях жизни ничего не знающего Таргариена за Стеной.