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«Дом Дракона» вступает в войну в тизере второго сезона

Нет войны страшнее и трагичнее, чем междоусобная. Кабельный канал HBO опубликовал дебютный тизер эпического фэнтези «Дом Дракона», где Рейнира Таргариен (Эммa Д'Apcи) и Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) усугубляют конфликт, разразившийся в первом сезоне. Вестерос запылает, потому что в битвах сойдутся не только пешие и конные войска, но и драконьи всадники.

Укороченное восьмисерийное продолжение таргариенского приквела «Игры престолов» обещают показать грядущим летом, но точной датой второй сезон пока не обзавёлся.

В новых эпизодах к своим ролям также вернутся Mэтт Cмит, Фaбьeн Фpaнкeль, Ив Бecт, Pиc Ивaнc и дpyгиe. Шоураннер и режиссёр первого сезона Мигель Сапочник выбыл из проекта, и сейчас оным заправляет его коллега Райан Кондал.

Теги
ВидеоДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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