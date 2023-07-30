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Звезда «Взращённых волками» попала в «Дом Дракона»

Источник: HBO Max

Собирающий информацию по «Ведьмаку» портал Redanian Intelligence, как известно, небезуспешно приторговывает инсайдами с союзных фэнтези-полей. Его неутомимые агенты выяснили, что в актёрский состав второго сезона «Дома Дракона» записалась Аманда Коллин, убедительно сыгравшая смертоносного андроида в фантастическом триллере Ридли Скотта «Взращённые волками». Официально информацию пока никто подтверждать не спешит.

Сообщают, что в укороченном втором сезоне из восьми эпизодов актрисе якобы досталась роль леди Джейн Аррен по прозвищу Дева Долины. Она была главой дома Арренов и леди Орлиного Гнезда во времена правления Визериса I Таргариена.

Как известно, резонансные забастовки американских сценаристов и актёров производственного процесса приквела «Игры престолов» не коснулись. Съёмки новых эпизодов продолжаются по эту сторону Атлантики, но о дате выхода второго сезона пока ничего не сообщают.

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Дом Дракона
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