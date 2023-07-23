Создатель «Игры престолов» призвал актёров присоединиться к забастовке

На что только ни пойдёт талантливый прокрастинатор, лишь бы не заниматься делом. Вот и Джордж Р. Р. Мартин, автор знаменитой фэнтези-саги «Песнь льда и пламени», экранизированной HBO под названием «Игра престолов», оттягивает как может. Вместо того чтобы дописать роман «Ветра зимы», который перечеркнёт старания творческого дуэта Бениоффа и Уайсса с не самой логичной концовкой, Мартин в своём блоге призвал актёров присоединяться к забастовке.

Не преминул Мартин приоткрыть завесу тайны над собственными проектами. Если вкратце, с ними всё хорошо. Съёмки второго сезона «Дома Дракона» идут в штатном режиме в Великобритании — бастовать по эту сторону Атлантики не положено. Хотя сделка Мартина с HBO была приостановлена 1 июня. Второй сезон криминальной драмы «Тёмные ветра», где писатель выступил в качестве продюсера, уже готов и вернётся на экраны 30 июля.

Конечно, в качестве сценариста Мартину нельзя участвовать в продвижении своих проектов, но освободившееся время он тратит с пользой. Нет, не пишет «Ветра зимы», а выходит на пикеты, призывает коллег поступить аналогично и поясняет, что это всё делается не ради именитых авторов и звёзд с баснословными гонорарами, а для новичков индустрии, за которыми будущее — им в сложившихся условиях тяжелее пробиться.

Также Мартин встречался с продюсерами по поводу «Железного трона», спектакля для театральной сцены, на которую не распространяются требования профсоюзов — бастуют телевизионщики и киноделы. Между делом писатель занимался своим основным делом: редактировал книги межавторской серии «Дикие карты» и даже (только не падайте со стула) продолжает трудиться над «Ветрами зимы». Немножко. Совсем чуть-чуть.