«Задача трёх тел» от шоураннеров «Игры престолов» показала свой первый тизер

Жизнь в поисках жизни. Стриминговый сервис Netflix наконец-то выкатил первый видеоматериал свей амбициозной экранизации — в рамках мероприятия TUDUM показан тизер фантастического эпика «Задача трёх тел» по книжному циклу Лю Цысиня «Память о прошлом Земли».

Точной даты выхода у нового сериала Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсcа («Игра Престолов») пока нет, но уже есть релизное окно — премьера состоится в январе 2024 года.

В проекте задействованы Эйса Гонсалес, Джован Адепо, Бенедикт Вонг, Джон Брэдли, Цай Чинь, Джесс Хонг, Лиам Каннингэм, Марло Келли, Алекс Шарп, Си Шимука и Саамер Усмани.