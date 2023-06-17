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Выпьем за любовь! Демон предлагает выпить на свежем постере «Благих знамений»

Добрые знакомые из «Благих знамений» предлагают отметить близящуюся премьеру второго сезона юмористического фэнтези бокальчиком красного, ну или — если вы скучный трезвенник — хотя бы кружечкой чая. В сети появился свежий постер-баннер продолжения сериала Нила Геймана. Новые эпизоды начнут выходить на цифровой платформе Amazon 28 июля.

Постеры сериала «Благие знамения»

Помимо исполнителей главных ролей Дэвида Теннанта и Майкла Шина в продолжении экранизации одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана снялись Джон Хэм, Пол Адиефа, Майкл Маккин, Глория Обианьо, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Рис Ширсмит, Нина Сосанья, Дун Макичен и Лиз Карр.

Теги
ГалереяБлагие знамения
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