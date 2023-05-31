«Благие знамения» показали открывающие титры второго сезона

Ангелодемонические похождения в форме юмористического фэнтези обзавелись новыми титрами — стриминговый сервис Amazon опубликовал открывающее видео, которое иллюстрирует продолжение приключений центральных персонажей «Благих знамений» во втором сезоне. Свежие эпизоды начнут выходить 28 июля.
Продолжение экранизации одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана расскажет о том, как поживают лучшие друзья демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафеля (Майкл Шин) после несостоявшегося апокалипсиса.
-
- 0
- 106
- Поделиться
-
Во втором сезоне также снимаются Джон Хэм, Пол Адиефа, Майкл Маккин, Глория Обианьо, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Рис Ширсмит, Нина Сосанья, Дун Макичен, Лиз Карр и другие.
И свежий постер, откуда сбежали главные герои:
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: