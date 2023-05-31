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«Благие знамения» показали открывающие титры второго сезона

Ангелодемонические похождения в форме юмористического фэнтези обзавелись новыми титрами — стриминговый сервис Amazon опубликовал открывающее видео, которое иллюстрирует продолжение приключений центральных персонажей «Благих знамений» во втором сезоне. Свежие эпизоды начнут выходить 28 июля.

Продолжение экранизации одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана расскажет о том, как поживают лучшие друзья демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафеля (Майкл Шин) после несостоявшегося апокалипсиса.

Во втором сезоне также снимаются Джон Хэм, Пол Адиефа, Майкл Маккин, Глория Обианьо, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Рис Ширсмит, Нина Сосанья, Дун Макичен, Лиз Карр и другие.

И свежий постер, откуда сбежали главные герои:

Постеры сериала «Благие знамения»
Теги
ВидеоБлагие знамения
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