Трейлер шестого сезона «Чёрного зеркала» раскрыл дату выхода и названия эпизодов

Стриминговый сервис Netflix не стал тянуть кота за всякое и наконец-то опубликовал трейлер шестого сезона сериала «Чёрное зеркало». Знаменитая антология-антиутопия Чарли Брукера вернётся на экраны 15 июня. Зрителей ожидают пять новых эпизодов, которые в очередной раз подкинут дровишек в топку технофобии во всех её проявлениях.

Актёрский состав шестого сезона «Чёрного зеркала» может похвастаться такими именами, как Аарон Пол, Зази Битц, Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Бен Барнс, Майкл Сера, Рори Калкин, Кейт Мара и Энни Мёрфи.

Стали также известны названия эпизодов. Joan is awful расскажет о женщине, которая внезапно узнала, что её повседневная жизнь стала основой для сериала на стриминге, а играет её Сальма Хайек. Сюжет Loch Henry строится вокруг документалистов, снимающих кино про маньяка. Beyond the Sea перенесёт зрителей в открытый космос, где герой Аарона Пола сталкивается с загадочным исчезновением коллеги-астронавта в исполнении Джоша Хартнетта. Серия Mazey Day расскажет о кинозвезде, уставшей от назойливых папарацци. А самый стильный, если верить трейлеру, эпизод Demon 79 отправится в прошлое, даже визуальный ряд стилизуя под старое кино, чтобы поведать историю психически нестабильной женщины.