 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Redfall провалился по всем фронтам, а игроки стремительно отваливаются «Джон Уик» и «Рождественская песнь» в одном экшен-триллере с Ливом Шрайбером Джек Ричер снимется в новом фильме Тимура Бекмамбетова Дженни из Blackpink взорвала интернет смелой фотосессией Сончан и Шотару уходят из NCT для дебюта в новой группе
• • •
 
СЕРИАЛЫ
334

Трейлер шестого сезона «Чёрного зеркала» раскрыл дату выхода и названия эпизодов

Стриминговый сервис Netflix не стал тянуть кота за всякое и наконец-то опубликовал трейлер шестого сезона сериала «Чёрное зеркало». Знаменитая антология-антиутопия Чарли Брукера вернётся на экраны 15 июня. Зрителей ожидают пять новых эпизодов, которые в очередной раз подкинут дровишек в топку технофобии во всех её проявлениях.

Актёрский состав шестого сезона «Чёрного зеркала» может похвастаться такими именами, как Аарон Пол, Зази Битц, Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Бен Барнс, Майкл Сера, Рори Калкин, Кейт Мара и Энни Мёрфи.

Стали также известны названия эпизодов. Joan is awful расскажет о женщине, которая внезапно узнала, что её повседневная жизнь стала основой для сериала на стриминге, а играет её Сальма Хайек. Сюжет Loch Henry строится вокруг документалистов, снимающих кино про маньяка. Beyond the Sea перенесёт зрителей в открытый космос, где герой Аарона Пола сталкивается с загадочным исчезновением коллеги-астронавта в исполнении Джоша Хартнетта. Серия Mazey Day расскажет о кинозвезде, уставшей от назойливых папарацци. А самый стильный, если верить трейлеру, эпизод Demon 79 отправится в прошлое, даже визуальный ряд стилизуя под старое кино, чтобы поведать историю психически нестабильной женщины.

Теги
ВидеоЧёрное зеркало
Комментарии

Ещё на эту тему

4Бен Барнс соблазняет Сальму Хайек на кадрах из «Чёрного зеркала» 4Знойная Сальма Хайек, испуганный Аарон Пол и остальные на свежих кадрах «Чёрного зеркала» 11«Чёрное зеркало» возвращается! Вышел трейлер шестого сезона

Тоже интересно

16В «Риддике 4» у персонажа Вина Дизеля откроется новая суперспособность (фото) 2Первый взгляд на Джеффри Дина Моргана в четвёртом сезоне «Пацанов» (фото) 0Юна из Girls' Generation напомнила о своих легендарных навыках 0Бабули устроили тайную вечерю на постере второго сезона «И просто так» 22Харрисон Форд гонится за женщиной в экшен-отрывке «Индианы Джонса и колеса судьбы»

Далее на КГ

5
Чарли Кокс до сих пор не посмотрел серии «Женщины-Халка» с Сорвиголовой
 0
КГ играет: Игровые коллажи № 110 и 111
 7
Серьёзные мутантские разборки в трейлере мультфильма «Черепашки-ниндзя»
 2
В серии «Астрал» теперь можно путешествовать во времени, но только в спин-оффе
 4
Комиксы на русском: обзор «Железный человек» Том 1 от Комильфо
 3
Оценки: ремейк System Shock получил почётный рейтинг «Ну, норм»
 2
Оценки: Street Fighter 6 всех порвала
 4
Оценки: Diablo IV — лучшая Diablo из возможных
 5
Nvidia оживляет NPC с помощью набора ИИ-программ ACE for Games
 3
Ratchet & Clank: Rift Apart выходит на PC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Робин Дэмиен Уэйн получил одну из известных способностей Супермена
 
Аниме Манга глазами анимешника: обзор томов 7–9 Fairy Tail от XL Media
 
Джесси ушла от Psy и показала, что он потерял (много фото)
 
Капитан Америка — хиппи: новая киберпанковская хронология от Marvel радикально переосмысливает Мстителей и не только
 
Съёмки второго сезона «Одних из нас» начнутся в Ванкувере
 
Игры Издательство NISA выпустило PC-порт The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 498: Почти без принуждения
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 569: Итан Хант против Тайлера Рейка, новый фильм Романа Каримова, финский грайндхаус «Бессмертный»
 
0Ноль кадров в секунду – 475: Шкаф-подосиновик
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9ЕВА – 530: Ловля на трупца
 
5Телеовощи – 497: Голограмма никогда не откажет
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 568: «Air: Большой прыжок», «Переводчик» Гая Ричи, ещё один «Форсаж», сиквел «Чумовой пятницы»
 
0Ноль кадров в секунду – 474: ПокеСамурай
 
3ЕВА – 529: Ментальный динозавр и Богиня-наваляша
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru