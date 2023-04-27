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Знойная Сальма Хайек, испуганный Аарон Пол и остальные на свежих кадрах «Чёрного зеркала»

Некогда популярный фантастический триллер о мрачном ближайшем будущем напомнил о себе свежими промо-кадрами — шестой сезон антиутопической антологии «Чёрное зеркало». В актёрский состав свежих эпизодов вошли Аарон Пол, Зази Битц, Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Бен Барнс, Майкл Сера, Рори Калкин, Кейт Мара и Энни Мёрфи.

Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало»

За проект по-прежнему отвечает творческий дуэт создателей сериала Чарли Брукер и Аннабель Джонс. Точной датой премьеры шестой сезон пока не обзавёлся, но уже известно, что новые эпизоды выйдут на потоком сервисе Netflix в июне.

Теги
ГалереяЧёрное зеркало
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Комиксы
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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