Знойная Сальма Хайек, испуганный Аарон Пол и остальные на свежих кадрах «Чёрного зеркала»

Некогда популярный фантастический триллер о мрачном ближайшем будущем напомнил о себе свежими промо-кадрами — шестой сезон антиутопической антологии «Чёрное зеркало». В актёрский состав свежих эпизодов вошли Аарон Пол, Зази Битц, Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Бен Барнс, Майкл Сера, Рори Калкин, Кейт Мара и Энни Мёрфи.

За проект по-прежнему отвечает творческий дуэт создателей сериала Чарли Брукер и Аннабель Джонс. Точной датой премьеры шестой сезон пока не обзавёлся, но уже известно, что новые эпизоды выйдут на потоком сервисе Netflix в июне.