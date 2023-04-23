«Люпен» с Омаром Си возвращается осенью

Мастер перевоплощений возвращается. Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежий постер приключенческого сериала «Люпен» с Омаром Си в титульной роли. У проекта появилась точная дата возвращения — премьера третьей части состоится 5 октября.

Современная интерпретация романов Мориса Леблана продолжит рассказывать о приключениях мастера перевоплощений Ассана Диопа, вдохновлённого знаменитым героем книжной серии — вором-джентльменом Арсеном Люпеном.

В третьей части Ассан в исполнении Си предлагает своим родным уехать из Франции и начать жизнь сначала где-нибудь за границей, чтобы обеспечить жене и сыну максимальную безопасность. Но герои не успевают воплотить идею в жизнь: прошлое настигает Ассана и рушит все его планы.