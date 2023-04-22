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Пингвин и София Фальконе на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото)

Источник: Warner Bros.

Съёмки многосерийного спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза идут своим чередом, а многообещающий производственный тизер мини-сериала заставляет общественность следить за «Пингвином» пуще прежнего. Один Колин Фаррелл в сложном гриме чего стоит.

Вот как раз Фаррелла на пару с его коллегой по съёмочной площадке недавно и застукали на локации — в сети появились свежие фото готэмского мафиози Пингвина и Софии Фальконе, которую играет Кристин Милиоти.

Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин»

В проекте стримингового сервиса HBO Max также снимается Клэнси Браун, который играет Сальваторе Марони. Режиссёром первого и второго эпизодов выступает Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»). Сценарий написала Лорен Лефранк («Агенты Щ.И.Т.»).

Теги
Пингвин
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