Пингвин и София Фальконе на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото)

Съёмки многосерийного спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза идут своим чередом, а многообещающий производственный тизер мини-сериала заставляет общественность следить за «Пингвином» пуще прежнего. Один Колин Фаррелл в сложном гриме чего стоит.

Вот как раз Фаррелла на пару с его коллегой по съёмочной площадке недавно и застукали на локации — в сети появились свежие фото готэмского мафиози Пингвина и Софии Фальконе, которую играет Кристин Милиоти.

В проекте стримингового сервиса HBO Max также снимается Клэнси Браун, который играет Сальваторе Марони. Режиссёром первого и второго эпизодов выступает Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»). Сценарий написала Лорен Лефранк («Агенты Щ.И.Т.»).