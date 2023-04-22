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«Очень странные дела» и Черепашки-ниндзя столкнутся кроссовере

Источник: IDW Publishing

Мы уже писали про случаи столкновения Черепашек-ниндзя с кем только можно. Например, в кроссовере с бойцами из Street Fighter. Но зачем останавливаться на достигнутом? Издательства IDW Publishing и Dark Horse Comics объявили о выходе нового кроссовера: «Очень странные дела» и «Черепашки-ниндзя» объединятся летом 2023 года.

IDW анонсировала новый кроссовер 20 апреля. «Летний кроссовер комиксов приближается… TMNT x Очень странные дела», — написал издатель в «Твиттере». Более подробная информация о создателях, задействованных в проекте, появится позже.

В настоящее время Dark Horse Comics владеет правами на публикацию «Очень странных дел» — популярного сериала стриминг-гиганта Netflix, созданного братьями Дафферами. Премьера «Дел» состоялась в июле 2016 года. Сериал закончится на пятом сезоне в следующем году.

А вот комиксы выходят уже сейчас. Stranger Things: Tales From Hawkins # 2 появится 17 мая от сценаристки Джоди Хаузер, колористов Сунандо и Дэна Джексонов и художника обложки Марка Аспиналла.

Синопсис номера гласит:

Хокинс, штат Индиана, где всё не то, чем кажется! На первый взгляд Хокинс выглядит городом, где ничего плохого никогда не может случиться. Но для Мюррея Баумена это до абсурда причудливое место. Хотя, если не приглядываться, так и не скажешь. Но Мюррей никогда не принимал поверхностного объяснения. Никогда. Двух пропавших детей и слухов о вмешательстве русских было достаточно, чтобы он занервничал и начал анализировать любую подсказку, которую может найти.

Цитата из пресс-релиза

Тем временем IDW Publishing владеет правами на публикацию комиксов по TMNT. В мае 2023 года Черепашки столкнутся со вселенной Street Fighter в истории от Пола Аллора, Ариэля Меделя и Сары Майер.

Аннотация к выпуску Teenage Mutant Ninja Turtles Vs. Street Fighter #1 гласит:

Когда престижный турнир по боевым искусствам приглашает бойцов отправиться в Атлантик-Сити и проверить свои навыки, Черепахи хватаются за шанс посоревноваться. Но большое соревнование означает мощную конкуренцию, и всемирно известные «Уличные бойцы» явились в полном составе, чтобы доказать психоэнергетическую силу своих боевых навыков. Как будто этого недостаточно, ходят слухи про исчезновение конкурентов, а личность покровителей окутана тайной.

Цитата из пресс-релиза

Кроссовер Stranger Things и TMNT выйдет летом.

Теги
КомиксыЧерепашки-НиндзяОчень странные делаIDW PublishingDark Horse
Комментарии (3)

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