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«Очень странные дела» — самый популярный сериал 2022 года по версии IMDb

Источник: Netflix

Знаменитый в среде любителей индустрии развлечений интернет-ресурс презентовал топ-10 самых популярных сериалов 2022 года. Сайт IMDb проанализировал, какие многосерийные проекты пользовались самым пристальным вниманием аудитории и составил десятку наиболее популярных. Показательно, что два самых громких сериала уходящего года от Amazon и HBO не смогли забороть крепкого старичка от Netflix.

Топ-10, сформированный на основе запросов посетителей сайта, наглядно продемонстрировал силу ностальгии. Первое место в списке самых популярных сериалов 2022-го завоевал мистический триллер «Очень странные дела», в этом году вернувшийся к зрителям с четвёртым сезоном. А «самые-самые» «Кольца власти» оказались только четвёртыми.

  1. «Очень странные дела»
  2. «Дом Дракона»
  3. «Лучше звоните Солу»
  4. «Властелин колец. Кольца власти»
  5. «Эйфория»
  6. «Пацаны»
  7. «Лунный рыцарь»
  8. «Песочный человек»
  9. «Озарк»
  10. «Изобретая Анну»

В целом же проекты стримингового гиганта Netflix по-прежнему пользуются у зрителей наибольшей популярностью — его сериалы заняли четыре из десяти мест в топе.

Теги
Очень странные дела
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