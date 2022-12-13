«Очень странные дела» — самый популярный сериал 2022 года по версии IMDb

Знаменитый в среде любителей индустрии развлечений интернет-ресурс презентовал топ-10 самых популярных сериалов 2022 года. Сайт IMDb проанализировал, какие многосерийные проекты пользовались самым пристальным вниманием аудитории и составил десятку наиболее популярных. Показательно, что два самых громких сериала уходящего года от Amazon и HBO не смогли забороть крепкого старичка от Netflix.

Топ-10, сформированный на основе запросов посетителей сайта, наглядно продемонстрировал силу ностальгии. Первое место в списке самых популярных сериалов 2022-го завоевал мистический триллер «Очень странные дела», в этом году вернувшийся к зрителям с четвёртым сезоном. А «самые-самые» «Кольца власти» оказались только четвёртыми.

В целом же проекты стримингового гиганта Netflix по-прежнему пользуются у зрителей наибольшей популярностью — его сериалы заняли четыре из десяти мест в топе.