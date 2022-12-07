Ана де Армас — самая популярная звезда 2022 года по версии IMDb

Мужиков снова теснят представительницы прекрасной половины человечества — на этот раз в топе популярности у интернет-аудитории. Подводя итоги уходящий года, популярный сайт IMDb составил список самых популярных лицедеев Голливуда. Топ-10 сформирован на основе пользовательских просмотров.
И самой популярной у посетителей сайта в этом году оказалась Ана де Армас. Впрочем, неудивительно, учитывая, что в этом году успело выйти три картины с участием актрисы — «Глубокие воды», «Серый человек» и «Блондинка». А вторую и третью строчки заняли Эмма Дарси и Милли Олкол, сыгравшие Рейниру Таргариен в «Доме Дракона».
Целиком главная десятка выглядит вот так:
- Ана де Армас
- Эмма Дарси
- Милли Олкок
- Джозеф Куинн
- Джулия Гарнер
- Милли Бобби Браун
- Остин Батлер
- Лили Джеймс
- Зои Кравиц
- Джейми Кэмпбелл Бауэр
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