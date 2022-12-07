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Первоисточник: www.imdb.com Прямая ссылка на новость:

Ана де Армас — самая популярная звезда 2022 года по версии IMDb

Источник: MGM

Мужиков снова теснят представительницы прекрасной половины человечества — на этот раз в топе популярности у интернет-аудитории. Подводя итоги уходящий года, популярный сайт IMDb составил список самых популярных лицедеев Голливуда. Топ-10 сформирован на основе пользовательских просмотров.

И самой популярной у посетителей сайта в этом году оказалась Ана де Армас. Впрочем, неудивительно, учитывая, что в этом году успело выйти три картины с участием актрисы — «Глубокие воды», «Серый человек» и «Блондинка». А вторую и третью строчки заняли Эмма Дарси и Милли Олкол, сыгравшие Рейниру Таргариен в «Доме Дракона».

Целиком главная десятка выглядит вот так:

  1. Ана де Армас
  2. Эмма Дарси
  3. Милли Олкок
  4. Джозеф Куинн
  5. Джулия Гарнер
  6. Милли Бобби Браун
  7. Остин Батлер
  8. Лили Джеймс
  9. Зои Кравиц
  10. Джейми Кэмпбелл Бауэр
Комментарии (1)

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