Ана де Армас — самая популярная звезда 2022 года по версии IMDb

Мужиков снова теснят представительницы прекрасной половины человечества — на этот раз в топе популярности у интернет-аудитории. Подводя итоги уходящий года, популярный сайт IMDb составил список самых популярных лицедеев Голливуда. Топ-10 сформирован на основе пользовательских просмотров.

И самой популярной у посетителей сайта в этом году оказалась Ана де Армас. Впрочем, неудивительно, учитывая, что в этом году успело выйти три картины с участием актрисы — «Глубокие воды», «Серый человек» и «Блондинка». А вторую и третью строчки заняли Эмма Дарси и Милли Олкол, сыгравшие Рейниру Таргариен в «Доме Дракона».

Целиком главная десятка выглядит вот так: