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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Уэнсдэй» — третий по популярности англоязычный сериал Netflix

Источник: Netflix

23 ноября на видеосервисе Netflix вышел сериал Тима Бёртона «Уэнсдэй». Именитый режиссёр вернулся к излюбленной теме готических персонажей, вынужденных выживать в относительно нормальном обществе. Для аутентичности главной героиней выбрана девочка-подросток Уэнсдэй из семейки Аддамс, отправленная в академию «Невермор», где она оказывается втянута в детективную историю с убийствами, помноженными на подростковые проблемы социализации.

Микс тематик оказался настолько привлекательным для зрителей, что всего за две недели сериал занял третье место в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix. Популярность определяется по часам просмотров — у «Уэнсдэй» набралось 752,5 млн часов. Первое место пока удерживает четвёртый сезон «Очень странных дел» с 1,35 млрд часов просмотров. Второе место занимает основанный на реальных событиях «Монстр: История Джеффри Дамера» — он удерживал зрителей на протяжении 856,2 млн часов.

Только тут кроется один нюанс: рейтинг популярности высчитывается суммарно за 28 дней. То есть для «Уэнсдэй» пока прошла половина этого срока и в запасе ещё две недели, чтобы обогнать конкурентов. К примеру, последний сезон «Очень странных дел» за две недели мог похвастаться лишь 621,8 млн часов, что на 130,7 часов меньше показателя проекта Тима Бёртона за аналогичный период. «Монстр» в середине учитываемого отрезка набрал лишь 496,1 млн часов. У готичной девочки есть все шансы возглавить топ.

Теги
Уэнcдэй
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Источник фотографий: Depositphotos

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