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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Новый сериал — новая девушка. Стало известно, кто заменит Карен Пейдж в «Сорвиголове: Рождённом заново»

Источник: Netflix / HBO

Создатели сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» продолжают демонстративно динамить Дебору Энн Уолл — то ли актриса лично им не угодила, то ли они считают, что история Карен Пейдж рассказано полностью. Так или иначе, ей уже нашли замену — Маргарита Левиева («Двойка») и Сандрин Холт («Карточный домик») получили главные роли в предстоящем проекте.

Таким образом, они составят компанию Чарли Коксу и Винсенту Д’Онофрио. Причём, по информации издания Deadline, именно они исполнят роли любовных интересов двух главных героев — кто кому достанется, не уточняется. Ранее в сериал записался Майкл Гандольфини, а вот Элдену Хенсону, по-видмому, позвонить тоже забыли.

Сценаристы и исполнительные продюсеры 18-серийного проекта — Мэтт Корман и Крис Орд (оба — «Враг внутри», «Тайные операции»). Премьера намечена на 2024 год.

Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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