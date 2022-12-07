Новый сериал — новая девушка. Стало известно, кто заменит Карен Пейдж в «Сорвиголове: Рождённом заново»

Создатели сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» продолжают демонстративно динамить Дебору Энн Уолл — то ли актриса лично им не угодила, то ли они считают, что история Карен Пейдж рассказано полностью. Так или иначе, ей уже нашли замену — Маргарита Левиева («Двойка») и Сандрин Холт («Карточный домик») получили главные роли в предстоящем проекте.

Таким образом, они составят компанию Чарли Коксу и Винсенту Д’Онофрио. Причём, по информации издания Deadline, именно они исполнят роли любовных интересов двух главных героев — кто кому достанется, не уточняется. Ранее в сериал записался Майкл Гандольфини, а вот Элдену Хенсону, по-видмому, позвонить тоже забыли.

Сценаристы и исполнительные продюсеры 18-серийного проекта — Мэтт Корман и Крис Орд (оба — «Враг внутри», «Тайные операции»). Премьера намечена на 2024 год.