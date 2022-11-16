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Первоисточник: youtu.be Прямая ссылка на новость:

Дебора Энн Уолл ждёт звонка от Marvel насчёт нового «Сорвиголовы»

Источник: Netflix

Дебору Энн Уолл все хотят видеть в «Сорвиголове». Три сезона актриса играла очаровательную возлюбленную Мэтта Мёрдока в сериале на Netflix, и было бы логично ждать её возвращения в продолжении от Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново».

Проект был анонсирован аж весной, Чарли Кокс вовсю набирает форму, съёмки не за горами, но Кевин Файги что-то не чешется пригласить талантливую актрису в самый ожидаемый сериал на Disney+. И мы его осуждаем.

В подкасте актёра Майкла Розенбаума Inside of You Уолл проявляет чудеса оптимизма и дипломатии:

Могу сказать, что мне пока не звонили. Так что на данный момент я не в деле. Я была бы в восторге стать частью этого, они знают, где меня найти. Я люблю персонаж Карен Пейдж, люблю рассказывать её историю, я чувствую, что могу рассказать больше, но какую историю они хотят рассказать — зависит от них. Они уже объявили, что снимают «Сорвиголову», это происходит, вот только со мной они не связались. Возможно, это случится, поэтому я говорю «пока».

 
Дебора Энн Уолл, терпеливая няша

А ведь Карен Пейдж была центральной героиней арки комиксов Born Again, чьё название носит грядущий сериал.

То ли четвёртый сезон, то ли мягкий ребут «Сорвиголовы» с Чарли Коксом ожидается в 2024 году. Компанию Дьяволу Адской кухни составит Винсент Д’Онофрио в образе Уилсона Фиска. Оба уже засветились в кино и сериалах четвёртой фазы киновселенной Marvel.

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ИнтервьюДебора Энн Уолл
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Источник фотографий: Depositphotos

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