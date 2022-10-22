Чарли Кокс рассуждает о возвращении каста «Сорвиголовы» в перезапуск «Рождённый заново»

Чарли Кокс уже давал понять, что перезапуск «Сорвиголовы» на Disney+ может не опираться на всё, что было в сериале Netflix, но всё-таки не теряет надежду на возвращение каста оригинального проекта в ребут сериала.

Я был так рад поработать с ними над проектом Netflix. Они были его сердцем. Для меня было бы честью поработать с каждым из них снова. Не хотел бы никого выделять или спекулировать на этой теме, потому что на самом деле я просто не знаю, каков план. Это уже вне моей компетенции. Есть много возможностей для развития этой истории, её можно рассказать снова, как в комиксах, где зачастую новый автор или художник начинают рассказывать всё заново. Так что, возможно, и мы так сделаем, но честно говоря, не знаю. Я просто рад, что меня вообще пригласили на вечеринку. Чарли Кокс

Пока о своём возможном возвращении в шоу говорила Дебора Энн Уолл, рассуждая, что была бы рада попасть в перезапуск, но и просто зрителем её быть вполне устроит.