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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кейли Куоко не согласна со спорным финалом «Теории большого взрыва»

Источник: CBS

Поклонники «Теории большого взрыва» и так слегка не поняли момента, когда Пенни оставила мечту быть актрисой, устроившись работать в фармацевтическую компанию, но это не все нарушенные принципы героини. В финале сериала сценаристы решили сделать Пенни беременной, несмотря на то, что героиня никогда не хотел детей. Кейли Куоко такому вот-это-повороту не обрадовалась.

Я не хотела, чтобы в сериале Пенни забеременела, потому что мне очень нравилась идея о том, что она не хочет иметь детей. Мило, конечно, что сценаристы так неожиданно решили всё изменить, и в целом я рада, но вообще-то была против её беременности.

 
Кейли Куоко

Ранее Джим Парсонс рассказывал, как был готов биться за то, чтобы героиню Майем Биалик (Эми Фарра Фаулер) оставили в проекте.

Теги
Теория большого взрыва
Комментарии (1)

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