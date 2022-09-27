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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Теории большого взрыва» были бы счастливы вернуться, но есть одна проблема

Источник: CBS

С самого окончания «Теории большого взрыва» в 2019 году после 12 сезонов в эфире создатели и актёры самой долгоиграющей мультикамерной комедии в истории не переставали давать комментарии о возможном воссоединении героев. Завершить сериал пришлось по инициативе Джима Парсонса, решившего его покинуть, и остальные, понятно, были бы счастливы снова зарабатывать по миллиону за эпизод.

Как оказалось, не против и сами создатели, Чак Лорри и Билл Прэди. Но есть одна проблемка. Хотели бы они вернуть всех персонажей? Да, конечно. Знают ли они, как это сделать? Не имеют ни малейшего понятия.

Я знаю, что сейчас принято собирать персонажей для воссоединений и всего такого. Но мне трудно представить, что бы мы показали после такого финала — я считаю его одним из самых прекрасных и удовлетворяющих эпизодов. Завершение было изумительным. Трудно представить, как мы возобновим эту историю.

Билл Прэди

Не думаю, что мы что-то упустили. Это было настолько близко к идеальному финалу, насколько это вообще возможно.

Чак Лорри

Впрочем, рассуждая о возможном продолжении в беседе с изданием EW, товарищи тут же закинули идею пандемии, решив, что Шелдон наверняка был бы счастлив сидеть дома и не иметь контактов с внешним миром. И уже в красках расписали споры, которые бы он вёл с микробиологом Бернадетт.

Так что, есть подозрение, что бессменные шоураннеры «Теории большого взрыва» всё же недоговаривают, и главный вопрос не «как», а «как уговорить Джима Парсонса».

Теги
Теория большого взрыва
Комментарии (3)

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