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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кейли Куоко боялась, что после «Теории большого взрыва» её не будут воспринимать всерьёз

Даже участие в таком мегахите, как «Теория большого взрыва», вовсе не гарантирует актёрам дальнейших карьерных успехов, тем более, если последние 12 лет ты провела в образе недалёкой сексапильной блондинки. Не удивительно, что Кейли Куоко после окончания сериала сильно волновалась, не будучи уверенной, что кто-то вообще станет воспринимать её всерьёз.

Даже несмотря на то, что «Теория большого взрыва» была таким хитом, я не знала, будут ли меня воспринимать серьёзно после неё. Я не знала, буду ли я «той девушкой из „Теории большого взрыва“», но даже если так, меня бы это устроило. Потому что быть девушкой из «Теории большого взрыва» действительно круто.

Но мне надо было двигаться вперёд и найти следующий проект, чтобы начать новую главу, независимо от того примет это мир или нет.

Как мы уже знаем, Куоко повезло — сердобольная Warner Bros. пристроила свою звезду в сериал HBO Max «Бортпроводница», который пришёлся по вкусу критикам (98% на Rotten Tomatoes) и даже принёс актрисе номинацию на «Золотой Глобус». Теперь по плану второй сезон и романтическая комедия с Питом Дэвидсоном.

Теги
Теория большого взрыва
Комментарии (3)

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