Звезда «Теории большого взрыва» прокомментировала возможное воссоединение

Несмотря на то, что культовая «Теория большого взрыва» завершилась всего два года назад после 12 сезонов в эфире, фанаты уже давно мечтают о возвращении любимых героев. Однако шансы, что это случится в ближайшее время, крайне малы — весьма прямо по этому поводу высказалась исполнительницы роли Эми Фары Фаулер Майем Биалик:

Я думаю, ещё слишком рано, понимаете? Я ничего не слышала об этом, и просто радуюсь тому, что продолжаю работать с Джимом Парсонсом в качестве продюсера.

Речь идёт о сериале «Зовите меня Кэт», где Биалик исполняет главную роль, а Парсонс продюсирует. Сам актёр, по чьей инициативе и завершился культовый ситком, сейчас весьма востребован: только в прошлом году он исполнил главные роли в полнометражной гей-драме Netflix «Парни в группе» (ака «Оркестранты») и многосерийной гей-драме Netflix «Голливуд». Также он значится одним из создателей комедии «Детство Шелдона».

Что до Кейли Куоко, актриса отхватила собственный сериал HBO Max «Бортпроводница», а вместе с ним и номинацию на «Золотой Глобус». А вот остальным их коллегам по «Теории большого взрыва» ещё только предстоит выйти из тени сделавшего их знаменитыми сериала.