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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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«Теория большого взрыва» ушла-таки на HBO Max за рекордную сумму, возможно, превысившую $ 1 млрд

Сделка состоялась — компания WarnerMedia охотно рассталась с астрономической суммой, на которую приобрела для своего потокового сервиса HBO Max эксклюзивные права трансляции культового гик-ситкома «Теория большого взрыва». Срок действия контракта — пять лет. Точную сумму не разглашают, но, по словам источников, она может составлять от $ 600 млн до $ 1 млрд и выше.

В рамках этой сделки также продлена синдикация «Теории» для принадлежащего WarnerMedia кабельного канала TBS — права на показ эпизодов ситкома остаются у вещателя до 2028 года.

Сериал Чака Лорри завершился в этом году и невзирая на то, что шёл 12 лет подряд, не мог пожаловаться на отсутствие зрительского интереса, продолжая до самого финала собирать у экранов миллионы человек.

Теперь насладиться просмотром всей дюжины сезонов (279 серий) смогут подписчики цифровой платформы HBO Max, которая начнёт свою работу следующей весной.

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Темы
 
Теория большого взрыва
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