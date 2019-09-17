Тимоти Олифант получил роль в четвёртом сезоне «Фарго»

Актёрский состав многосерийной антологии Ноя Хоули «Фарго» пополнился за счёт Тимоти Олифанта — актёр записался в четвёртый сезон проекта, где сыграет персонажа по имени Дик Уикуэр. Судя по кличке Deafy, у парня не всё в порядке со слухом. Пока это и всё, что известно о роли.

События четвёртого сезона разворачиваются в 50-х годах на севере США, наводнённом мигрантами. В Нью-Йорк и Чикаго прибывают итальянцы, а из южных штатов страны — афроамериканцы. Между приезжими разгорается ожесточённая борьба за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются шаткого мира — итальянцы и афроамериканцы сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, а скрепляет сделку обмен старшими сыновьями.

В четвёртом сезоне снимаются Крис Рок, Джек Хьюстон, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу», Джесси Бакли, Джереми Харрис, Сальваторе Эспозито, Эндрю Бёрд, Гаэтано Бруно, Энджи Уайт, Франческо Аквароли, Эмири Крачфилд, Эмбер Мидфандер и другие.

Хоули, как и прежде, выступает шоураннером, сценаристом и режиссёром сериала, а также состоит в команде исполнительных продюсеров наряду с братьями Коэнами и Уорреном Литтфилдом. Производством занимаются MGM Television и FX Productions. Съёмки стартуют этой осенью в Чикаго, а премьеру планируют на следующий год.