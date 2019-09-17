Стивен Денайт ушёл с поста шоураннера «Наследия Юпитера»

Многосерийная экранизация комикса Марка Миллара «Наследие Юпитера» на днях потеряла своего рулевого — пост шоураннера покинул Стивен Денайт («Спартак», «Сорвигоова»). Формулировка довольно стандартная — непримиримые творческие разногласия. Теперь проект, съёмки которого в самом разгаре, будет искать себе нового руководителя.

Эпическая экшен-драма от Netflix повествует о нескольких поколениях американских супергероев. В 1932 году Шелдон (Джош Дюамель) и Грэйс (Лесли Бибб) Сэмпсоны в компании друзей попадают на таинственный остров, где обретают сверхспособности и становятся первым поколением супергероев, образуя «Союз правосудия». Спустя годы дети Сэмпсонов Хлоя и Брэндон обретают собственные суперспособности, а вместе с ними и довольно циничное отношение к супергероям. Брат с сестрой ищут своё место в жизни, стремясь выйти из тени легендарных родителей.

Помимо Дюамеля и Бибб в сериале снимаются Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Бен Дэниелс и Мэтт Лантер. Исполнительными продюсерами проекта числятся Лоренцо Ди Бонавентура («Трансформеры») и Дэн Макдермотт. Перед уходом Денайт успел срежиссировать первый эпизод по собственному сценарию.