BBC экранизирует «Последнего из могикан»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC совместно с продюсерской компанией Playground («Волчий зал») занялся разработкой многосерийной экранизации романов Джеймса Фенимора Купера из серии о жизни американский индейцев.

Наибольшую известность в сборнике из пяти книг — так называемой пенталогии о Кожаном Чулке, — безусловно, получил «Последний из могикан». Роман повествует о событиях франко-индейской войны середины XVIII века, когда охотник и следопыт Натти Бампо по прозвищу Кожаный Чулок и его друзья-индейцы из племени могикан — Чингачгук и Ункас — пытались спасти дочерей британского командира.

В серию о жизни на американском фронтире также входят романы «Пионеры», «Прерия», «Следопыт» и «Зверобой». Все они будут экранизированы в рамках проекта.

Над сценарием работает Эд Маккарди («Бесстыдники», «Хитрый Пит»). Чтобы всё было чин по чину в плане аутентичности, помогать ему будет Джоэли Праудфит с целой группой консультантов по культуре коренных американцев. Колин Кэллэндер («Маленькие женщины») и Мелисса Галант («Острые козырьки») выступят исполнительными продюсерами проекта.