«Ночные мертвецы» — трейлер screenlife-сериала для Snapchat от Тимура Бекмамбетова

Об одержимости Тимура Бекмамбетова screenlife впору складывать легенды, и вот теперь он решил заразить этим запад. Специально по заказу платформы Snapchat его компания BAZELEVS сняла в этом формате первый в истории вертикальный сериал «Ночные мертвецы» (Dead of Night), премьера которого состоялась вчера. Всего запланировано 10 серий по 4-5 минут. Режиссёром выступил Шон Хигтон.

Хоррор основан на одноимённой книге и рассказывает о девушке, оказавшейся посреди нашествия ходячих мертвецов. Всё происходящее героиня снимает на телефон и транслирует это зрителям, что, по мнению, Бекмамбетова, отражает нашу нездоровую зависимость от гаджетов:

Dead of Night отмечает новый шаг в эволюции формата Screenlife. Выход в Snapchat и вертикальная съёмка делают эффект погружения сильнее и показывают наш уровень доверия к телефонам и их роль в нашей жизни. Поскольку подсознательно мы считаем отснятое на телефон правдоподобным, наш проект предоставит ранее невиданный уровень реализма и динамики для пользователей Snapchat. Тимур Бекмамбетов, фанат

Представители студии, разумеется, невероятно горды собой:

Впервые российский продюсер сделал сериал по заказу американской платформы. Новый проект стал первым в мире художественным многосерийным screenlife-проектом, сделанном в вертикальном формате. Помимо этого, это первый сериал, разработанный российской командой совместно с передовыми диджитал-платформами для американского рынка.

Мы поняли, это очень круто.