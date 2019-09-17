 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Игра престолов» отхватила награды за «Колокола» и «Долгую ночь» на церемонии награждения Creative Arts Emmy Awards Новости аниме — лучшее за неделю «Хранители» — свежий трейлер фантастического триллера Дэймона Линделофа Death Stranding — трейлер с деталями игры и чрезвычайно продолжительный показ геймплея Объявлена дата запуска и цена подписки на Apple TV+
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: thegww.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Marvel окончательно закрыла «Новых воинов» и оставила нас без Девушки-белки

Подростковый сериал Marvel «Новые воины» (New Warriors) задушили в зародыше. Пилотный эпизод супергеройского ситкома о команде юных Мстителей в 2017 году снял телеканал Freeform, но потом отложил релиз на год, а затем и вовсе выкинул проект на улицу. Marvel Television долго пыталась пристроить его хоть куда-нибудь, предлагали «Новых воинов» Hulu и Disney+, но спустя два года сериал окончательно канул в лету.

Это странно, ведь отзывы на пилот были весьма положительными и даже по мнению марвеловской верхушки, он удался. А ещё там была Девушка-белка. За неё особенно обидно. Ведь теперь пышные формы (беличьего хвоста) Миланы Вайнтруб останутся не у дел.

В экранизации одноимённой серии комиксов также сыграли Дерек Телер (Мистер Бессмертный), Джереми Тарди (Ночной Громила), Кэлам Уорси (Спидбол), Мэттью Мой (Микроб) и Кейт Комер (Дэбри).

Десятисерийный первый сезон целился в аудиторию молодёжных «Плаща и кинжала» и «Беглецов». Сценаристом и шоураннером был Кевин Бигель («Клиника»). Продюсировали проект Джеф Лоэб и Джим Чори («Сорвиголова», «Легион»).

3 Обсудить
Темы
 
Новые воины
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Новые воины» Marvel определились с актёрским составом: Девушкой-белкой станет Милана Вайнтруб
 
Marvel огласила состав команды «Новых воинов»
 
Девушка-белка из Marvel получит комедийный сериал

Тоже интересно

 
Рейтинги второго сезона «Мира Дикого Запада» оказались скромнее, чем ожидалось
 
Кино Режиссёр Кристофер Нолан рассказывает всё, что надо знать про «Дюнкерк»
 
Кино «Капитан Марвел» — новый трейлер с космическим экшеном и котиком
 
Кино «Время возмездия» — трейлер экшен-триллера с Николь Кидман
 
Кино Вся правда о «Движении вверх»
 
Новые сериалы 1–7 мая
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: SOMA, часть 4
 
21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
10ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Хидео Кодзима о сравнениях Death Stranding с симуляторами ходьбы, поддержке от режиссера Джорджа Миллера, лайках и одиночествеОфициально: Sunset Overdrive теперь принадлежит SonyПо стопам Resident Evil 2 - в Steam вышел хоррор Daymare: 1998Закрепление нового жанра требует нескольких игр - Хидео Кодзима высказался о сиквеле Death StrandingПользователи Xbox One утверждают, что Borderlands 3 перегревает их консоль
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru