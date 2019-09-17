Marvel окончательно закрыла «Новых воинов» и оставила нас без Девушки-белки

Подростковый сериал Marvel «Новые воины» (New Warriors) задушили в зародыше. Пилотный эпизод супергеройского ситкома о команде юных Мстителей в 2017 году снял телеканал Freeform, но потом отложил релиз на год, а затем и вовсе выкинул проект на улицу. Marvel Television долго пыталась пристроить его хоть куда-нибудь, предлагали «Новых воинов» Hulu и Disney+, но спустя два года сериал окончательно канул в лету.

Это странно, ведь отзывы на пилот были весьма положительными и даже по мнению марвеловской верхушки, он удался. А ещё там была Девушка-белка. За неё особенно обидно. Ведь теперь пышные формы (беличьего хвоста) Миланы Вайнтруб останутся не у дел.

В экранизации одноимённой серии комиксов также сыграли Дерек Телер (Мистер Бессмертный), Джереми Тарди (Ночной Громила), Кэлам Уорси (Спидбол), Мэттью Мой (Микроб) и Кейт Комер (Дэбри).

Десятисерийный первый сезон целился в аудиторию молодёжных «Плаща и кинжала» и «Беглецов». Сценаристом и шоураннером был Кевин Бигель («Клиника»). Продюсировали проект Джеф Лоэб и Джим Чори («Сорвиголова», «Легион»).