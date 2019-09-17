Стивен Найт и Джейсон Момоа рассказали о фантастическом эпике «Видеть»

На прошлой неделе стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер фантастического эпика «Видеть» с Джейсоном Момоа («Аквамен»). Премьера восьмисерийного проекта состоится 1 ноября, а пока исполнитель главной роли и сценарист проекта Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу») успевают поделиться кое-какой полезной информацией о сериале.

Момоа, отметивший, что это самая сложная его роль, которой он очень гордится, рассказал, как ради боевых сцен в сериале (а их там будет достаточно) он проводил тренировки с завязанными глазами и с применением специальных техник.

Чем меньше полагаешься на свои глаза, тем явственнее ощущаешь окружающее кожей. И чем больше тренируешься, тем явственнее превращаешься в этакого абсолютного воина, потому что твои ощущения невероятно обострились, и теперь ты полагаешься не только на свои глаза. Все боевые сцены такие разные именно потому, что ты лишён зрения. Джейсон Момоа, сверхвоин

Найт объяснил общую концепцию сериала.

Мы не рассказываем о том, что, вот, мол, люди лишились зрения, и это ужасно. Мир излечил себя, вернулся к своей первозданной чистоте и красоте, а человечество приспособилось к жизни в нём. Мы неделями совместно со специалистами по выживанию, учёными и антропологами выстраивали этот мир. Мы стремились понять, какие осколки технологий смогли бы уцелеть, а какие — нет. Стивен Найт, за научный подход

Масштабная экшен-драма рассказывает о далёком постапокалиптическом будущем, когда поражённые вирусом остатки человечества ослепли и ради выживания вынуждены приспособиться к новым реалиям. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, решившую, что детишки опасны, а потому должны быть уничтожены.

В сериале также снимаются Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арфи Мадекве, Кристиан Камарго и Гера Хилмар. Первый сезон снял Френсис Лоуренс («Константин», «Я — легенда»). Производством руководят Chernin Entertainment и Endeavor Content.