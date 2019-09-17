 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Пацаны» от Amazon оказались популярнее любого из марвеловских «Защитников» на Netflix «Игра престолов» отхватила награды за «Колокола» и «Долгую ночь» на церемонии награждения Creative Arts Emmy Awards HBO задумал приквел «Игры престолов» по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь» «Смотри» — трейлер фантастического эпика с Джейсоном Момоа Уилл Поултер сыграет главную роль в многосерийном приквеле «Властелина колец»
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Стивен Найт и Джейсон Момоа рассказали о фантастическом эпике «Видеть»

На прошлой неделе стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер фантастического эпика «Видеть» с Джейсоном Момоа («Аквамен»). Премьера восьмисерийного проекта состоится 1 ноября, а пока исполнитель главной роли и сценарист проекта Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу») успевают поделиться кое-какой полезной информацией о сериале.

Момоа, отметивший, что это самая сложная его роль, которой он очень гордится, рассказал, как ради боевых сцен в сериале (а их там будет достаточно) он проводил тренировки с завязанными глазами и с применением специальных техник.

Чем меньше полагаешься на свои глаза, тем явственнее ощущаешь окружающее кожей. И чем больше тренируешься, тем явственнее превращаешься в этакого абсолютного воина, потому что твои ощущения невероятно обострились, и теперь ты полагаешься не только на свои глаза. Все боевые сцены такие разные именно потому, что ты лишён зрения.

 
Джейсон Момоа, сверхвоин
Кадры из сериала «Видеть»

Найт объяснил общую концепцию сериала.

Мы не рассказываем о том, что, вот, мол, люди лишились зрения, и это ужасно. Мир излечил себя, вернулся к своей первозданной чистоте и красоте, а человечество приспособилось к жизни в нём. Мы неделями совместно со специалистами по выживанию, учёными и антропологами выстраивали этот мир. Мы стремились понять, какие осколки технологий смогли бы уцелеть, а какие — нет.

 
Стивен Найт, за научный подход

Масштабная экшен-драма рассказывает о далёком постапокалиптическом будущем, когда поражённые вирусом остатки человечества ослепли и ради выживания вынуждены приспособиться к новым реалиям. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, решившую, что детишки опасны, а потому должны быть уничтожены.

В сериале также снимаются Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арфи Мадекве, Кристиан Камарго и Гера Хилмар. Первый сезон снял Френсис Лоуренс («Константин», «Я — легенда»). Производством руководят Chernin Entertainment и Endeavor Content.

3 Обсудить
Темы
 
Галерея Видеть
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Автор «Чернобыля» посочувствовал российским коллегам, снимающим сериал-ответ
 
«Смотри» — трейлер фантастического эпика с Джейсоном Момоа
 
Кино Sony закрыла дверь в киновселенную Marvel для Человека-паука

Тоже интересно

 
Кино Ридли Скотт считает Чужого неопасным и неинтересным
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 251: Конечные руки
 
Кино «Убийца 2: Солдат» — тизер
 
Новые сериалы 1–7 мая
 
Кино Warner Bros. и DC Films заказали «Флэшу» новый сценарий
 
Телеовощи. Выпуск 152: Пресный негр
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: SOMA, часть 4
 
21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
10ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Уровень графики ошеломляет - Шухей Йошида поделился впечатлениями от играбельного билда Ghost of TsushimaНаземеные войны, кроссплей и новая карта - Activision рассказала о втором этапе беты Call of Duty: Modern WarfareХидео Кодзима о сравнениях Death Stranding с симуляторами ходьбы, поддержке от режиссера Джорджа Миллера, лайках и одиночествеОфициально: Sunset Overdrive теперь принадлежит SonyПо стопам Resident Evil 2 - в Steam вышел хоррор Daymare: 1998
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru