Создатель «Мистера Робота» готовит сериал по миру «Звёздного крейсера „Галактики“»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Компания NBCUniversal, работающая над наполнением своего стримингового сервиса Peacock, полагается не только на существующую библиотеку, но и на оригинальный контент. Одним из таких оригинальных проектов станет сериал по вселенной небезызвестного франчайза «Звёздный крейсер „Галактика“». Руководить проектом поручили автору технотриллера «Мистер Робот» Сэму Эсмейлу.

Последний уже успел в своём твиттере объяснить, что речь идёт не о ребуте «Галактики» Рональда Д. Мура, потому что нет смысла переснимать идеальный сериал. Эсмейл обещает рассказать новую историю в рамках существующей мифологии и придерживаться духа оригинала.

Подробности о сюжете отсутствуют, но источники сообщают, подтверждаемое твиттом Эсмейла: сериал представляет собой историю в рамках вселенной «Звёздного крейсера „Галактики“» Мура и не будет опираться на одноимённый оригинальный сериал 1978 года за авторством Глена Ларсона.

Сэм Эсмейл собирается присматривать за сериалом в качестве исполнительного продюсера. Сейчас проекту подыскивают сценариста.