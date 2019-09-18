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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Создатель «Мистера Робота» готовит сериал по миру «Звёздного крейсера „Галактики“»

Компания NBCUniversal, работающая над наполнением своего стримингового сервиса Peacock, полагается не только на существующую библиотеку, но и на оригинальный контент. Одним из таких оригинальных проектов станет сериал по вселенной небезызвестного франчайза «Звёздный крейсер „Галактика“». Руководить проектом поручили автору технотриллера «Мистер Робот» Сэму Эсмейлу.

Последний уже успел в своём твиттере объяснить, что речь идёт не о ребуте «Галактики» Рональда Д. Мура, потому что нет смысла переснимать идеальный сериал. Эсмейл обещает рассказать новую историю в рамках существующей мифологии и придерживаться духа оригинала.

Подробности о сюжете отсутствуют, но источники сообщают, подтверждаемое твиттом Эсмейла: сериал представляет собой историю в рамках вселенной «Звёздного крейсера „Галактики“» Мура и не будет опираться на одноимённый оригинальный сериал 1978 года за авторством Глена Ларсона.

Сэм Эсмейл собирается присматривать за сериалом в качестве исполнительного продюсера. Сейчас проекту подыскивают сценариста.

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Темы
 
Звёздный крейсер „Галактика“
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