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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Компания NBCUniversal запускает свой стриминговый сервис следующей весной

NBCUniversal очень скоро официально включится в большую стриминговую гонку. Компания объявила название своего потокового сервиса и дату его запуска. Цифровая платформа называется Peacock (прозрачная отсылка к прежнему логотипу канала NBC) и заработает она в следующем апреле.

На момент запуска видеотека Peacock будет насчитывать более 15 тыс. часов контента, включая эксклюзивно транслируемые «Парки и зоны отдыха» и американский «Офис». Также в день старта подписчикам сервиса среди прочих будут доступны для просмотра «30 Rock», «Мотель Бейтсов», «Бруклин 9-9», «Аббатство Даунтон», «Тайные связи», «Пациент всегда прав» и «Весёлая компания». В общем, сериалы различной жанровой направленности и на любой вкус.

Блок полнометражных картин также будет солидно укомплектован — в список доступных для просмотра фильмов войдут проекты производства Universal, DreamWorks Animation и Focus Features.

Стоимость подписки пока не объявляют.

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