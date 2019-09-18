Начались съёмки четвёртой части детективного сериала о Корморане Страйке

Телеканал BBC One приступил к съёмкам давно обещанного продолжения детективного сериала «Страйк». В его основу ляжет четвёртый роман о частном сыщике Корморане Страйке (Том Бёрк) и его помощнице Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер) под названием «Смертельная белизна» (Lethal White).

Проект является экранизацией книжной серии за авторством Роберта Гэлбрейта (более известного как Дж. К. Роулинг), куда также входят романы «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла». В центре истории ветеран-афганец Страйк, вынужденный после ранения вернуться в Лондон, где открывает детективное агентство. Работа с очаровательной секретаршей Робин сильно усложняет жизнь, ведь отношения героев переходят на куда более личный уровень.

Актёрский состав сериала пополнили Джозеф Куинн («Екатерина Великая»), Роберт Гленистер («Комендантский час»), Ник Блад («Агенты Щ.И.Т.»), а к своим ролям вернулись Керр Логан («Игра престолов») и Наташа О’Кифф («Острые козырьки»).

В новой телеглаве к сыщику обратится парнишка Билли Найт (Куинн) с просьбой расследовать убийство ребёнка, которое, как уверен, он видел в раннем детстве. Одновременно Страйка нанимает министр культуры Джаспер Чизуэлл (Гленистер), чтобы разобраться с шантажистом Джимми Найтом (Блад) — старшим братом Билли. Да ещё и Робин выходит замуж…

Адаптацией первоисточника занимается сценарист предыдущих двух частей «Страйка» Том Эдж. Все четыре эпизода режиссирует Сью Талли («Мушкетёры»). Роулинг входит в команду исполнительных продюсеров сериала. Производство курируют Brontë Film & TV и Cinemax.