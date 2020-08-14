Бри Ларсон пробовалась в сериал «Теория большого взрыва»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Исполнительница роли Капитана Марвел Бри Ларсон продолжает социализироваться онлайн, публикуя на своём канале в YouTube разнообразные видеоролики, где рассказывает своей аудитории о себе, своей жизни и карьере. Самый свежий выпуск Ларсон решила посвятить своим профессиональным неудачам.

В опубликованном сутки назад видео актриса среди прочих своих неудачных проб припомнила и прослушивание на роль в культовый ситком Чака Лорри «Теория большого взрыва», с успехом продержавшийся на телеканале CBS 12 сезонов.

Актриса упомянула о проекте вскользь и никаких деталей не предоставила, но несложно догадаться, что метила она на роль соседки главных героев Пенни.

Буквально сегодня утром вспомнила, что пробовалась в «Теорию большого взрыва». Они были очень добры, и просто сказали, что я слишком молода для роли. Это правда.

Роль в итоге отошла Кейли Куоко, которая на четыре года старше Бри Ларсон, а потому идеально подошла не только по типажу, но и по возрасту.