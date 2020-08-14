Николай Костер-Вальдау был не прочь пожертвовать на пересъёмки финала «Игры престолов»

Николай Костер-Вальдау, сыгравший в «Игре престолов» Джейме Ланнистера (одного из персонажей, особо пострадавших в финале от сценарной импотенции шоураннеров), недавно побеседовал с изданием Variety о своём новом фильме «Бесшумный», но от вопросов о завершившемся в прошлом году фэнтези-эпике отвертеться так и не смог.

В свежем интервью актёр с присущей ему иронией заявил, что даже собирался приплатить авторам онлайн-петиции о пересъёмках концовки, но завершил свой комментарий мантрой благоразумия в духе «расставаться всегда тяжело».

Я знал о петиции с требованием снять новый финал, и мне это показалось забавным. Во мне даже проснулось желание задонатить на это дело. Представляю, как в HBO говорят: «Раз уж столько людей хотят [пересъёмок], мы этим займёмся». Думаю, в итоге каждый остался при своём мнении [насчёт финала]. Мир фандома очень интересный. Каждому хотелось чего-то своего и совсем не того, что они получили. Хардкорные фанаты искренне расстроились, что сериал завершился, ведь они прожили с ним восемь сезонов. Люди действительно боялись его отпускать, но сериал должен был закончиться.

Примечательно, что отвечая на вопрос, как лично он переделал бы концовку, Костер-Вальдау после околичностей попросил спросить его об этом лет через десять.